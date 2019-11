Junto a un video que su subió a su cuenta de Twitter, el médico cardiólogo reflexionó: “¿Vos te subirías a un micro si el chofer viajó toda la noche? NO. Pero podes llegar a operarte con un médico que no durmió. Son médicos trabajadores de la salud”. Y explicó que sin formación médica no hay futuro y que podría detener el sistema de salud. “Reprimir a médicos que reclaman sus derechos es atentar a futuro. Si sos médico y te quedas callado es que no tenes idea que es ser residentes, por ende no tenes formación”, alertó.