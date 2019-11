— No surgió. Sí me pasó hacer algo que me sugirieron hacer, una oración a Dios. Yo dormía en un sofá cama en el living y me arrodillé y dije ‘Dios, si vos estás en algún lugar yo te necesito. Fue como oír una voz, pero abrir los ojos y tener la pared delante, no veía nada. Ahí yo me di cuenta que tenía una tensión a resolver, era transitar el camino de la fe o seguir en el camino de la percepción y de la razón y de la lógica. Y dije: “¿Por qué no probar?”.