Jonathan también le contó a su mamá, Miguela, que el micro venía muy rápido y que sintió que derrapó por el asfalto. Él solo tuvo raspones y le creció un chichón en la cabeza. Ayudó a sacar a los chicos de adentro del micro: le confió que algunos estaban atrapados y otros, por semejante trauma, simplemente no querían salir del interior del vehículo. A Claudia, su hermana Adriana, maestra de sexto grado y uno de los adultos que acompañaban a los chicos al viaje de egresados, lo primero que le dijo cuando la vio denota la magnitud del desastre: “Cuando quiso ayudar a sacar a los alumnos, vio a una de las chicas muerta. ‘Y no pude hacer nada, no pude hacer nada’, me decía”. La docente tiene raspones y una fractura de tabique.