Lleva más de un década sin cortarse el pelo y, por ahora, planea seguir así. “Desde chica a mi mamá le gustó dejarme el pelo largo. Llegué a tenerlo por debajo de la cintura, pero un día a los siete años viendo la película Matilda le dije que lo quería como la protagonista: un carré con flequillo. Me lo hice y no me gustó nada. A partir de eso, me lo dejé crecer al extremo: no me lo corté más”, confesó a Infobae la joven.