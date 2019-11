Los viajes siguieron y siguen. En el medio Eduardo dio una charla TED, sacó el ya mencionado libro, y siguió trabajando en lo suyo. Cada vez que cuenta su historia, la pregunta se repite: ¿cómo se financian? La respuesta es siempre la misma: es una cuestión de prioridades. Eduardo trabaja en una empresa, no es un terrateniente ni tiene sponsors que paguen cada travesía. “No hay secretos. Somos una familia común con ingresos comunes. Lo que tenemos es foco en este proyecto de vida. Dejamos de hacer muchas cosas para alcanzar nuestras metas. Es una sumatoria de pequeñas cosas: yo no cambio el auto seguido, lo cambio cuando no da más. Vivimos en una casa chiquita, no gastamos en ropa ni salimos los fines de semana largos... Por eso, no hay secretos, es una cuestión de foco”.