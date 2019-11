“Para vivir viajando tenés que animarte a dejar lo conocido. No quedarte pensando: ‘soy esto y no puedo trabajar de otra cosa’. En Internet están las herramientas. La clave es ser busca”, asegura Marcos. Mientras Mili acota: “Lo que estudiaste no te define. De pronto fuimos obreros, filmakers… Nos reinventamos. No somos una pareja con padres que nos giran plata. Trabajamos mucho. El primer paso es animarse, después tener cintura para adaptarse. Aprendimos a ser austeros. A ir livianos para vivir mejor. Ejercitamos el desapego. Rifar nuestro bus fue la maestría”.