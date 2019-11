-Lo mío fue un proceso más personal. Fue decir ‘Bueno no hay mucho más para hacer porque quien abusó de mí ya está muerto’, pero después empecé a procesarlo para intentar hacer algo positivo con esto. No me quería quedar solo con que soy o fui víctima, con esa parte tan dolorosa. Pero ya que me pasó, quería poder hacer algo con eso. Ahí yo empiezo a activar, a hacer algo con esta causa, me uno con distintas agrupaciones, me veo acompañada. A veces uno piensa ¿es la condena efectiva, que por lo general no pasa, la solución? ¿eso nos ayuda a sanar? Creo que es una pregunta que habría que hacerle a cada víctima pero lo importante es que siempre se puede sobrellevar. En mi caso la Justicia no pudo hacer nada por esta cuestión de que no ocurrió acá, que son otras las leyes y que no pude llegar a tiempo. No sé si eso me hubiera sanado de alguna forma porque la herida es muy profunda, pero se puede sobrevivir. La forma que encontré para poder paliar con esto de alguna forma fue llevando adelante lo que no fue para mí para otros, para los que están siendo víctimas o para las generaciones que pueden ser víctimas a futuro.