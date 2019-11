-Es lo que nos apasiona. Personalmente me llena el alma el contacto directo con los visitantes. Nos hacemos amigos de los que los que vienen. Nos juntamos fuera de la posada a comer un asado o incluso estamos organizando un viaje. Mis hijo mayor me dijo: "Si vos a los 58 años te animaste a dejar todo para empezar de cero ... yo no le puedo tener miedo a nada'.