Agostina: Se trata de mostrarle a la gente lo que pasa, porque de verdad no se sabe. Y nosotros hasta que no estuvimos acá no lo vimos. Podemos confiar y tener mucha información pero recién lo vimos ayer. La idea es que esa información le llegue a la mayor cantidad de gente posible porque si no lo ves no lo sentís, y si no lo sentís te pasa por al lado como si nada . Siempre es más fácil ignorar lo que está pasando para no hacerse cargo.