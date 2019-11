“Los métodos que se utilizan en estas zonas son insostenibles y además se realizan sin descanso, están todo el año ahí. Si yo meto una topadora en el fondo del mar, levanto todo y lo que no me sirve lo tiro de vuelta al océano (ya sin vida), nadie me ve. Eso sería la técnica de arrastre dicho en criollo. Tienen unas cadenas gigantes que las tiran al fondo del mar y así se levantan todo, no solo peces sino que pueden llegar a quedar enganchados mamíferos: delfines, tiburones, rayas, lobos marinos, elefantes marinos, y toda la flora que también vive en el fondo marino y cumple funciones esenciales porque son el alimento de alguien. Y si hay disrupción del ecosistema, de la cadena alimenticia, es ahí donde empiezan los problemas”, detalla Luisina.