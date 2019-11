Luis sí es más conversador. Es colombiano y es el segundo ingeniero del barco. Es el único en el Esperanza que come con palitos chinos, “para no ir tan rápido”. Es pelado y simpático, acaso por trabajar en la sala de máquinas sin gente alrededor durante sus horas de servicio. “¿La diferencia entre trabajar en el puente de maniobra y en la sala de máquinas? No sé. Yo lo grafico diciendo que en el puente tienen una alarma de hombre dormido: si quien está a cargo no se mueve durante determinado tiempo, esa alarma suena porque significa que se durmió. En las máquinas en cambio tenemos la alarma de hombre muerto…”.