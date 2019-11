“Siempre que venía me traía regalos. ¿Te gusta?, me decía. Y me abrazaba fuerte. Pero en un momento esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo. Me prometía que con él iba a llegar muy lejos. Que iba a jugar en primera. Entraba cuando me duchaba, abría la cortina, pero... Me decía que si le decía a mis padres se iban a enojar conmigo. Me decía que era un juego, que era un juego entre nosotros dos. Del que nadie se tenía que enterar. ¿Quién iba a creerme? Con todo lo que él había hecho por mí. Me sentía sucia. Me sentía culpable ”, expresaron las voces de Patricia Sosa, Maia Reficco, Stéfano de Gregorio y Weich, quienes representaron el relato de una víctima.