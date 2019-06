Resulta imprescindible contar con información especializada que pueda servir de guía en la prevención y la detección de cualquier situación de abuso que esté sufriendo un menor. Como explicara la doctora Bianco, hay veces en que las señales se dan mediante el relato verbal, pero otras veces nos llegan signos no verbales, como el no control de esfínteres a una edad en la que no es habitual que esto ocurra, ansiedad, autolesiones, búsqueda de las zonas genitales de los adultos o dibujos con nivel de detalle de las zonas genitales. Obviamente, ante cualquier duda o sospecha, se debe recurrir a un profesional de la salud para llegar a un diagnóstico correcto.