A.F:— Ahora que mi viejo lo dice acá, al lado mío, viniendo de un contexto familiar en el que mi papá habla y no dice, y mi mamá no hace ninguna de las dos, no es para nada extraño que la forma de comunicar que yo encontré no tenga nada que ver con las palabras, ¿no? La forma de gritar ayuda, de gritar acá estoy, fue claramente el consumo descontrolado de sustancias. Varias sustancias, particularmente la cocaína. Me interesa hacer hincapié en esto que para mí es muy importante. Para mí, de todos los mensajes que deja nuestro libro, este es el más fuerte y el más esclarecedor porque siempre que se aborda la temática de adicciones, fundamentalmente en los medios de comunicación, la tendencia es hacer foco sobre las sustancias y en esto de que, bueno, la marihuana sí, la marihuana no, la cocaína esto, la cocaína aquello, y el problema fundamental y el gran, como me gusta decirle a mí, el carozo del asunto acá es el silencio. La palabra adicto etimológicamente significa el que no dice, la adicción es lo no dicho.