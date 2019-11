— Probablemente la paciencia conmigo mismo. Porque me reconozco un tipo muy paciente. Porque me reconozco, sobre todo, un tipo que tiene muchas actitudes que hasta una persona paciente puede hacer salir de su control (risas). Entonces primero reconocí eso y después dije ok, para todo eso necesito ser un tipo paciente. Soy un tipo paciente conmigo, paciente con mis emociones, con las cosas que me pasan. Por eso lo que te explicaba antes del miedo, no busco, no evito las sensaciones que no nos gustan, porque así es fácil, ¿no? Es fácil dar las gracias a Dios por tal milagro pero después decir me cago en Dios porque algo no te salió como vos querías. Claro, es fácil: en las buenas es un capo y en las malas no está, no existe. Lo mismo con uno. A mí me gustan todas las sensaciones que me gustan, pero las que no me gustan y me incomodan no las evito, no busco evitarlas. Cuando me abordan las abrazo, les presto atención. Es incómodo estar una semana triste, o un mes, dos meses, seis meses triste, pero me copa permitírmelo.