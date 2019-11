-Yo pienso que sí. El otro día tuvimos una reunión de la Pastoral en Adicciones y decíamos que hay que fortalecer al barrio, necesitamos a la comunidad organizada. La Comunidad Organizada fue un discurso de hace 70 años que hizo el presidente Perón en un congreso de filosofía y él empieza a desarrollar la teoría de lo que significa una comunidad organizada: donde está el Estado, las organizaciones libres del pueblo. Nos habla de que una comunidad se tiene que fortalecer desde adentro, por más planes de gobierno e iniciativas estatales que haya, si no queda, una comunidad fuerte en un barrio, no sirve. Prueba de eso, y que es importante ver, son las Parroquias de las villas de capital, por ejemplo Caacupé en la Villa 21. De ahí surgieron un montón de propuestas que forman la organización del barrio. Nosotros pensamos que en este momento y en cualquier otro, una capilla, un club, un colegio y otras cosas, algunas me decían las cooperativas, que es otra "C" importante, son el andamiaje para que alguien pueda crecer sanamente dentro de un barrio que es desigual. No es lo mismo lo que se puede dar en una villa, que lo que hay en un barrio de al lado. Los chicos que crecen en las villas necesitan de instituciones fuertes. Y hay que pensarlo al revés, cuando un intendente piensa en construir la mejor escuela, no debe estar en el centro del municipio, sino en el lugar más pobre.