“Estaba convencida de que el amor no era para mí. Si el amor de pareja venía pegado a la maternidad entonces no era para mí. Todavía no me había dado cuenta de que cuando uno se enamora se supone que se enamora de una mujer, no de un útero con patas”. Era, además, otro momento cultural: el mandato de maternidad no se cuestionaba, la mayoría creía que una mujer se completaba cuando tenía hijos, parecía que los hijos solo eran hijos si eran biológicos, y pocas mujeres se animaban a asumir que no deseaban ser madres.