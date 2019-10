Fue embestido por una pick up marca Ford Ranger que viajaba sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El joven murió en el acto. La sorpresa y la imprevisibilidad del episodio no le dieron tiempo al conductor a detener el vehículo: no pudo evitar colisionarlo. La persona que manejaba es un hombre de 69 años oriundo de la localidad de Colonia Barón en la provincia de La Pampa.