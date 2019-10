Aristóteles murió de neumonía producto de una enfermedad autoinmune -miastenia grave- el 15 de marzo de 1975, en el Hospital Americano de Paris. Tenía 69 años y pesaba cuarenta kilos. Christina, la heredera que no había sido entrenada para administrar su fortuna, estaba a su lado. No así Jackie, que desde Nueva York aseguraba: “Aristóteles Onassis me rescató cuando mi vida estaba envuelta en sombras. Me llevó a un mundo para que pudiera encontrar la felicidad y el amor. Juntos vivimos muchas experiencias hermosas que no olvidaré. Le estaré eternamente agradecida”.