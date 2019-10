-Añelo es el ombligo mismo de Vaca Muerta, donde empezó todo con el acuerdo YPF-Chevron. Es Mad Max mezclado con Apocalypse Now. Como el Estado no quiere hacer nada que detenga el avance de la soja ni del fracking, no hay estadísticas oficiales del impacto sobre la salud o el ambiente. Pero si hablás con la gente es demoledor. Te cuentan historias de cáncer, problemas respiratorios, problemas de piel, descalcificación, que llegaron con el fracking en el 2011. Pasa lo mismo en Allen, en el Alto Valle de Río Negro. Ahí las torres de fracking están pegadas a las plantaciones de pera y manzana. En Allen no estamos hablando de mapuches, ahí la gente es descendiente de italianos y españoles. En Añelo los animales de los mapuches nacen con deformaciones. En Allen los árboles cerca de las perforaciones de fracking se secan. Los pobladores descendientes de europeos de Allen sufren los mismos problemas de salud que los mapuches originarios de Añelo. Me queda resonando lo que me dijo Albino Campo Maripe, de la comunidad mapuche de Añelo, cuya familia ha sido devastada por problemas de salud: “El mundo no va a terminar, los que vamos a terminar somos nosotros, porque no estamos matando a nosotros mismos”.