“No hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada, decenas de especies nativas argentinas se encuentran hoy en peligro de extinción. En las agendas y propuestas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no se ve reflejado el reclamo de las organizaciones argentinas que apoyamos la conservación de nuestro patrimonio silvestre. Observamos la ausencia de temas ambientales en las propuestas de gobierno y vemos que domina en ellas un enfoque casi exclusivamente limitado a necesidades humanas, cuando no se puede escindir la una de la otra”, así se manifestaron Aves Argentinas, Global Penguin Society, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cambio Democrático, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Wildlife Conservation Society Argentina.