No son pocos los que creen que se dieron coimas y que había un enorme negocio detrás del alquiler del helicóptero. Hay una versión de que hubo un pago en el baño del aeropuerto de La Rioja. También se habla de que era habitual la sobrefacturación del helicóptero en un 25%, que no se blanqueaba e iba a parar al bolsillo de algunos funcionarios. Pero no hay constancias que lo acrediten. Lo único que está confirmado es que ALP abonó en blanco 29.039 dólares por 19 horas de vuelo de alta montaña, aunque al final fueron 16. Una llamativa curiosidad: el pago al gobierno de La Rioja por su helicóptero y el de Santiago del Estero.