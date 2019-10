En Colonia Belgrano no había gasista, no había plomero. Los trabajos los hacían profesionales de ciudades vecinas. No tenían un especialista local. Faltaba un maestro de inglés, alguien que reparara las máquinas, emprendedores con estímulos, una peluquería que abriera otro día que no fuera el sábado. Verónica Galván se convirtió en una bombera voluntaria. Victoria Úbeda pidió un préstamo para comprarse un auto y hacerlo remis porque el remisero histórico del pueblo había muerto. Joana Ojeda pasó de vender diez pares de zapatos de bebés y niños por mes en Rosario a 500. La historia de Víctor es como la de otras 19 familias que contradijeron el mandato sociocultural de la modernidad: exiliados de la ciudad, emigraron al campo para crecer.