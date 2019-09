Cuando estaba regresando, una vecina le advirtió: "¡Vasca, se te está quemando la casa!". Pensó que habían pasado menos de veinte minutos, que era imposible si estaban sus dos hijos que ya son grandes. "Cuando doblé en la esquina, ya veía a los bomberos. Llegué incrédula. Me bajé de la motito, la estacioné, tenía mi mochila en la espalda y las bolsitas del súper en la mano. No podía ver lo que creía. No veía mi casa, no veía a mis hijos y nadie me decía nada", relató.