— Yo lo vi con pelo largo. Entonces pasamos a saber cómo quería el pelo y le dije: “Para cortártelo más corto a mí no me gusta. O hacemos un corte actual, moderno o preferiría dejarte el pelo largo”. En esa época se usaba largo. Y empezamos a cortar. Y vi que el pelo se lo agarraba el baterista. Pero no me gustaba cómo le quedaba. Con el pelo más cortito iba a quedar mejor. Sus dos dientitos… iba a quedar gracioso, porque tenía un poquito los dientes para afuera. Entonces se lo corté cortito y bueno, ya después actuó y se fue y no lo vi nunca más. Se fue con mi corte de pelo, cortito, cortito.