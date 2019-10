La historia del ex cadete Brigante es muy particular. En el tercer año del liceo hizo su pase al Colegio Militar de la Nación. Posteriormente integró el primer contingente de oficiales que fueron transferidos desde las filas del ejército a la recientemente creada Fuerza Aérea Argentina. Al recordar qué es lo que más rescata de su paso por las aulas liceístas respondió: “La camaradería que se alcanza con el sistema de internado no se compara con nada. Todo lo vivido aquí perdura por siempre y los amigos que aquí se hacen nos acompañarán durante toda la vida”.