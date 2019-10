Marcos Alarcón precisó que la suela tiene poco desgaste, que el talle es 38 y no brindó más detalles para no despertar el interés de oportunistas. Dijo que en la plantilla tiene el nombre de una marca de zapatos de mujer reconocida. Ese dato prefiere reservarlo para que el calzado sea finalmente devuelto a su dueña original. “Generalmente encontramos celulares, paraguas o gente que se duerme, pero ésto no me había encontrado nunca arriba de un colectivo”, indicó el chofer.