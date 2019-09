“Pasaron horas hasta que se detuvieron. Mientras a mí me sacaban las vendas y me hacían salir del baúl, a Diego Muniz Barreto le decían que se arregle la ropa, que se ponga la camisa adentro del pantalón y que se acueste en el suelo, al lado de un árbol donde pusieron una manta. Entonces, uno de los más jóvenes me agarró el brazo y me dijo que me aflojara y recién ahí vi una jeringa grande con una aguja muy larga, me pusieron una inyección en el brazo izquierdo. Como ya era de noche, yo podía entreabrir los ojos sin que lo notaran, y vi en el asiento trasero del auto a Diego, tendido todo a lo largo y dormido”.