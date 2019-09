En ese contexto, el irlandés no escatimó en insultos contra los pobladores porteños que visitaban a los curanderos. Un texto que dejó escrito: “Gentes vulgares del país, opuestos a médicos y vecinos de boticas, entregándose con más facilidad a aquella clase de empíricos que reducen su ciencia a cuatro yerbas; otros tantos emplastos aplicados a su antojo en varias partes del cuerpo y algunas recetas mal compuestas, y peor indicadas, que llaman ‘remedios caseros’, con los que piensan curar todas las enfermedades que se conocen y reducen ellas a ‘empacho’, ‘ictericia negra’, ‘mal de frío o de calor’... Y otras cosas que se curan con ensalmos y con la vista, llegando a tal extremo la ceguedad que aún cuando se sujeta a médico no ha de faltar el charlatán que apruebe o no la curación”.