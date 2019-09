“ Esto me ocurrió en más de una ocasión, creo que cuatro veces en los últimos meses . Las dos anteriores fueron más furtivas, más al pasar, me insultaron. La previa a esta, el agresor me dijo de manera muy agresiva: ‘No me gusta lo que decís en la tele’. Y yo le dije: ‘Bueno, decime qué no te gusta y lo hablamos’. Y me dice: ‘No, vos ya hablaste mucho. Agradecé que no te puteo’. Y se puso en una posición como de comienzo de riña. Yo simplemente seguí mi camino y ahí terminó. Me hizo una referencia literal a lo que yo había dicho, no sé bien, en un programa”, agregó.