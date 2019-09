Para 1970, cuando falleció su tía Vicenta (Francisco había muerto años antes), Calderón quedó solo otra vez. Sin relación con sus hermanos, lo mejor que le regaló el destino fue salir sorteado para hacer la colimba en Santa Fe: "Para los soldados lo más anhelado era el franco para poder retornar a sus casas. Para mí, no. Me quedaba en el cuartel porque no tenía a dónde ir… además, zafaba la comida", le contó a Infobae.