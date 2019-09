"No recuerdo qué me decía la gente. No escuchaba a nadie. Sabía que algo arriba del techo tenía, me imaginé que era un camión o algo de esa dimensión, porque otra cosa no te hace eso. Cuando salí del auto me desesperé. Lo único que decía es que me iba a morir, no me quería morir, no me quería morir", contó conmovida.