Ahorro para mi Casa: Secretaría de Hábitat lanzó segunda convocatoria de subsidios de vivienda para familias en arriendo

Las personas seleccionadas tendrán la posibilidad de recibir apoyo económico siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos, entre ellos la realización disciplinada de un ahorro mensual durante el año de vigencia del programa - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital de Hábitat lanzó la más reciente convocatoria del programa Ahorro para mi Casa, una iniciativa dirigida a familias bogotanas que actualmente pagan arriendo y sueñan con adquirir vivienda propia.

La convocatoria, que se realiza de manera virtual entre el 19 y el 20 de mayo, ofrece a los hogares seleccionados la posibilidad de recibir hasta $13 millones en subsidio durante un año, orientado a facilitar el acceso a una vivienda digna y propia en Bogotá.

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¿En qué consiste Ahorro para mi Casa?

El programa Ahorro para mi Casa es parte del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá y busca beneficiar a cerca de 15.000 hogares durante el cuatrienio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. El esquema combina un subsidio mensual de arrendamiento con un componente de ahorro programado, diseñado para que las familias acumulen recursos destinados a la compra de vivienda nueva.

Ahorro para mi Casa combina subsidio de arriendo mensual y un componente de ahorro programado obligatorio para familias beneficiarias en Bogotá - crédito Secretaría de Hábitat

Durante doce meses, el programa entrega un subsidio mensual de hasta $882.570 (0,62 smmlv), que se consignará a los beneficiarios exclusivamente después de que estos realicen un ahorro programado de $472.744 mensuales en una cuenta específica. Si la familia no cumple con el ahorro mensual, pierde la condición de beneficiaria y no recibe el subsidio correspondiente del ciclo.

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La iniciativa busca no solo aliviar la carga del arriendo, sino también incentivar la cultura del ahorro y preparar a los hogares para acceder a una vivienda propia con mejores condiciones financieras.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está orientado a familias bogotanas sin vivienda propia, con ingresos familiares inferiores a $2.847.000 (dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025). Ningún integrante del hogar puede haber sido propietario de vivienda, ni haber sido beneficiario de subsidios para adquisición de vivienda en el pasado, ni haber sido sancionado por procesos de asignación de subsidios.

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Pueden postularse hogares encabezados por mayores de edad, y se da prioridad a situaciones específicas, como:

Jefes o jefas de hogar en riesgo de feminicidio o víctimas de violencia intrafamiliar (con soporte de medida de protección).

Hogares con miembros en condición de discapacidad (con certificado médico).

Hogares con pertenencia étnica (con certificado de autoridad reconocida).

Jefes o jefas de hogar cuidadores inscritos en las manzanas del cuidado.

Miembros activos o retirados de la fuerza pública (con documento especial).

Jefes o jefas de hogar entre 18 y 28 años.

Víctimas del conflicto armado (verificado por la Unidad de Víctimas).

Vinculados a programas de subsidio de la Secretaría Distrital de Hábitat (verificado por la entidad).

El subsidio solo se otorga si los hogares cumplen mensualmente con el ahorro programado de $472.744 en la cuenta designada - crédito Alcaldía de Bogotá

Cada una de estas condiciones debe ser soportada documentalmente al momento de la postulación, salvo verificación directa con otras entidades distritales.

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¿Cómo inscribirse y acceder al subsidio?

Las familias interesadas deben inscribirse a través del formulario habilitado en la página web de la Secretaría Distrital de Hábitat (www.habitatbogota.gov.co) entre el 19 y el 20 de mayo. Este es el único canal oficial de inscripción; el proceso es completamente gratuito y ninguna persona u organización está autorizada para cobrar por el trámite o la asignación de subsidios.

Al momento de la inscripción, se recomienda tener preparados en formato PDF los documentos de soporte requeridos para acreditar condiciones especiales, como certificados médicos, de pertenencia étnica o medidas de protección, según sea el caso.

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Además del cumplimiento de los requisitos y la entrega documental, el hogar debe garantizar el ahorro mensual de $472.744 en una cuenta programada, lo que será verificado antes de consignar el subsidio de arriendo mes a mes.

El programa prioriza a hogares con condiciones especiales como víctimas de violencia, discapacidad, pertenencia étnica o jóvenes entre 18 y 28 años - crédito Secretaría de Hábitat

Impacto y proyección del programa

En la primera convocatoria, cerca de 2.800 familias resultaron beneficiadas. La meta de la actual administración es alcanzar 15.000 hogares apoyados antes de finalizar el periodo de gobierno, contribuyendo a la meta de 75.000 soluciones habitacionales proyectadas para el cuatrienio.

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La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, recalcó: “Durante un año les daremos un subsidio de arrendamiento mensual de hasta un millón de pesos, con el compromiso de que ustedes ahorren previamente. Toda la información está en la página web de la Secretaría del Hábitat. Los esperamos en la convocatoria”.