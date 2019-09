Aunque el gobierno nacional no participó de este estudio y no está de acuerdo con la calificación que la organización le pone al país respecto de sus metas presentadas para cumplir con el Acuerdo de París, a las que califica como "altamente insuficientes", ven con buenos ojos el debate. "Esta organización pone a la Argentina en comparación con países

desarrollados y no diferencia las contribuciones comunes pero diferenciadas, por eso nos califica mal", indicaron fuentes de la Secretaría de Ambiente. Esto significa que hace sólo comparaciones numéricas respecto de los objetivos que se ha puesto los países, pero no evalúa que los desarrollados tienen no sólo mayor responsabilidad sino obligación de

ayudar a que los emergentes puedan cumplir.