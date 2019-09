Verónica Palavecino no hace advertencia alguna en su perfil sobre su pensamiento político, ni siquiera deja una pista, porque "poner algo para un lado o para el otro es medio… drástico". Y entonces, ¡el riesgo! "Una vez me ha pasado que ninguno de los dos lo había aclarado, y después, en la charla, cuando surgió el tema no sé por qué, yo pensaba: '¡Huy, tengo miedo de que me diga que es macrista!'. Y no, finalmente no lo era". Porque Verónica tiene una postura radical (y no nos referimos a la UCR, claro): "Si se autoproclama macrista, no… Por más que sea un bombón, no, no, no… ¡No!", dice, negando con todo el cuerpo.