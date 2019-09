Pero eso fue a los 30; sus primeros síntomas los vivió a los 11 años. "Empecé con brotes en todo el cuerpo. No se me desprendía la piel como a mi mamá pero sí tenía la cara irritada, mi nariz parecía quemada, me ardía la garganta y había enrojecimiento en brazos y espalda", contó a Infobae.