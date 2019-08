30.34 – 30:57

Cte.:"¿Tenía una avioneta atrás?" (se escucha en muy bajo volumen).

TWR.: "¿Despegamos uno dos?"

Sonido de liberación de frenos de estacionamiento.

Cop./TWR.: "Despegamos."

Cop.: "Correte Adrián que te piso."

Otra voz: "Bueno."

30:58

Comienza ruido de aceleración de motores.

31:00

Ruido de aceleración máxima de motores.

31:01

Comienza ruido de alarma ("Bip, bip, bip").

31:05

Cte.: "No, no, no, ¡eh!"

31:12

Cte.: "¿Qué mierda pasa?"

31:16

Cop.: "Take off thrust set, speed alive"

31:20

Cte.: "No sé qué es lo que es, viejo, pero está todo bien" (dudoso).

31:23

Cop.: "Eighty knots."

31:36

Cop.: "V 1."

31:37

Cop.: "Rotate."

31:39

Cop.: "V 2."

31.41 – 31:45

Sonido mecánico continuo de shaker de comandos (Stick Shaker).

31:45

Sonido de desaceleración de motores. Cortó.

31.46:04

Sonido de impacto.

31:52

TWR.: "3142 y…" (corte de grabación).