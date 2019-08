Lo llevaron a la comisaría y entró a "la gran escuela delictiva". "Llegué al primer instituto de menores y me fugué. Como nunca había dormido en la calle, me fui a mi casa, con el brazo enyesado. Le toqué el timbre a mi mamá, que estaba desesperada. Y, ¿qué hizo? Llamó a la policía. Me entregó porque tenía miedo que siguiera robando y me mataran. Yo volví a fugarme y seguí robando. Una y otra vez. Ningún instituto me podía contener. Como pasa con todos", relata y detalla cómo fue llegar a la cárcel, una vez cumplidos los 18.