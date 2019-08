"Me desarrollé con esta condición, que si bien es leve, me acompaña siempre. Tengo una atrofia muscular en la parte derecha del cuerpo. No tengo desarrolladas las vías neurotransmisoras. Mi cerebro manda la orden, pero la respuesta no llega o tarda. No muevo los dedos de ese pie, el tendón es más corto, tengo el gemelo más chico y la mano sin fuerza, ni motricidad fina", asegura sobre una dificultad que muchos ni siquiera conocen.