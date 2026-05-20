La tensa pelea entre dos tenistas durante un partido de la clasificación para Roland Garros: “Nos vemos afuera”

El segundo día de la qualy de Roland Garros 2026 presentó un desenlace inesperado tras el partido entre Pedro Martínez (141 del ranking ATP) y Rei Sakamoto (152). El tenista español accedió a la segunda ronda después de imponerse por 6-2 y 7-5, pero la atención se centró en un enfrentamiento verbal entre ambos jugadores que requirió la intervención del juez de silla, según se pudo ver en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El episodio se produjo tras el último punto del encuentro, cuando Martínez y Sakamoto coincidieron en la red para realizar el saludo protocolario final. El cruce de palabras, que en un momento parecía no traer mayores inconvenientes, escaló en cuestión de segundos. Sin embargo, la situación obligó al árbitro principal, John Bloom, a descender de su silla e interponerse entre los dos tenistas para que el conflicto no escale y pase a mayores. “¿Nos vemos afuera?”, habría lanzado Martínez a Sakamoto, según el medio Eurosport, insinuando la posibilidad de resolver la disputa fuera de la pista.

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John Blom, originario de Sídney, cuenta con una amplia trayectoria como juez de silla. Ha participado en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, ha dirigido semifinales de Copa Davis y suma más de 100 Grand Slams en su carrera. Entre sus antecedentes, se destacan las finales femeninas del Abierto de Australia en 2001 y 2015, así como la final masculina de 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

La tensión fue tan alta que Bloom permaneció entre ambos durante varios segundos, en un intento por evitar que el conflicto pasara a mayores. El incidente marcó un contraste con el resto de la jornada, en la que los representantes españoles consiguieron resultados destacados. Roberto Carballés venció 6-4 y 7-6 al argentino Midon, sumándose a la segunda ronda junto a los ya clasificados en la jornada anterior, Alejandro Moro Cañas y Pablo Llamas. La fase previa del torneo parisino consta de tres rondas.

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Cabe destacar que el altercado en la pista entre Martínez y Sakamoto no tiene precedentes recientes en el circuito profesional. La mayoría de los torneos sancionados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) contemplan sanciones económicas o disciplinarias en caso de comportamientos antideportivos, y la organización de Roland Garros podría evaluar si corresponde aplicar alguna medida a los protagonistas.

En medio de la espera por ver la resolución del conflicto que se produjo en la cancha 12 del complejo que alberga el segundo Grand Slam de la temporada, Pedro Martínez, nacido en Alzira, Valencia, aseguró su paso a la segunda ronda de la previa, y se enfrentará a Arthur Fery (153°), vencedor del duelo ante el sueco Elias Ymer (179°).

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El prestigioso torneo de Roland Garros, que este año concluye el próximo 7 de junio en París, mantiene en vilo al mundo del tenis con la ausencia del español Carlos Alcaraz, quien no podrá defender el título por una lesión en su muñeca tras su consagración en la edición de 2025. La tierra batida francesa, históricamente dominada por el legendario Rafael Nadal —quien ostenta el récord absoluto e histórico con 14 títulos en sus vitrinas—, busca coronar a un nuevo rey en una competencia que promete máxima intensidad hasta su última jornada.