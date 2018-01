Juan pudo terminar el secundario en los últimos años de la cárcel y se anotó en el ciclo básico. Pero la única carrera que había es Sociología, y no me copa tanto. ¿Y qué hiciste al salir?, pregunta Infobae. Me junté con otro, compramos una motosierra y otras herramientas y tocamos timbres por Don Torcuato para arreglar jardines, podar árboles. Yo sabía que tenía que poner mucha voluntad. Los espartanos me ayudaron. Me abrieron las puertas del country del Newman y voy con mi primo a hacer jardines, lavar auto, compramos una hidrolavadora y una aspiradora… Somos microemprendedores", dice Juan con una sonrisa, delatando que es una palabra nueva, algo distinto al lenguaje tumbero que lo acompañó durante tanto tiempo.