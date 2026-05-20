Colombia

Cayó MiLoto en Antioquia: esta es la millonada que ganó el afortunado jugador

El más reciente sorteo consolidó a un habitante del Valle de Aburrá como el nuevo millonario del país, manteniendo la tendencia que pone a Antioquia como la región con más premios mayores entregados

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Un colombiano del Valle de Aburrá ganó el premio mayor de MiLoto por $400 millones al acertar los cinco números en el sorteo 539 - crédito @Baloto_Colombia/X
Un colombiano del Valle de Aburrá ganó el premio mayor de MiLoto por $400 millones al acertar los cinco números en el sorteo 539 - crédito @Baloto_Colombia/X

Un colombiano del Valle de Aburrá, en Antioquia, se convirtió el martes 19 de mayo en un nuevo millonario en el país al ganar el premio mayor de MiLoto, cuyo acumulado estaba en $400 millones, tras acertar los cinco números sorteados en el sorteo número 539.

La victoria no solo cambiará la vida del afortunado, sino que confirma la frecuencia con la que caen los premios principales de MiLoto, incrementando el atractivo del juego para miles de participantes en Colombia.

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La red de ventas físicas aliada Gana expidió el tiquete ganador bajo modalidad manual, según la información oficial citada por el sorteo y difundida a medios.

El sorteo repartió más de $499 millones en premios y otorgó premios a 14.605 jugadores en distintas categorías, así lo comunicó MiLoto. Ya suman 12 ocasiones en la historia de la lotería en que el premio mayor cae en el departamento de Antioquia —un récord que distingue a esta región entre los apostadores del país.

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MiLoto confirma su alta tasa de ganadores, repartiendo más de $499 millones en premios y beneficiando a 14.605 jugadores en el sorteo más reciente - crédito @Baloto_Colombia/X
MiLoto confirma su alta tasa de ganadores, repartiendo más de $499 millones en premios y beneficiando a 14.605 jugadores en el sorteo más reciente - crédito @Baloto_Colombia/X

El sorteo 539 dejó como ganador de $400 millones a quien acertó los números 8, 14, 19, 21 y 38. Además, otros participantes recibieron premios en las siguientes categorías: quienes acertaron cuatro números, un total de 62 personas, cobraron $292.550 cada una; tres aciertos llevaron premios de $20.300 a 1.452 jugadores; y por acertar dos números, 13.090 concursantes recibieron $4.000 individuales.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 18 de mayo de 2026, MiLoto ha desembolsado más de $50.189 millones en premios, distribuidos en 2.899.218 galardones, cifra que consolida su reputación como el juego más sencillo de ganar en el país.

En ese mismo intervalo, la lotería transfirió más de $21.418 millones al sistema de salud nacional, reafirmando su papel relevante en el financiamiento público, según datos oficiales proporcionados por MiLoto.

La experiencia del nuevo millonario de Antioquia repite la tendencia: es la decimotercera vez que el premio mayor se otorga en el año, a la vez que constituye la ocasión número 12 en que ese monto toca suelo antioqueño.

El ganador podrá contactar a la Fiduciaria de Occidente o consultar el sitio web oficial para gestionar el cobro de su premio y cumplir con los requisitos legales.

Cómo se juega MiLoto

MiLoto
La red de ventas físicas Gana entregó el tiquete ganador de MiLoto bajo modalidad manual, según informes oficiales del juego - crédito cortesía

Quien desee participar debe escoger cinco números; si acierta la combinación de la jornada, recibe el monto total acumulado. El juego, sin embargo, permite obtener premios menores con dos, tres o cuatro aciertos en cada sorteo, lo que amplía la base de ganadores y eleva las probabilidades de éxito para los participantes.

Tras la entrega del premio mayor en el sorteo más reciente, el acumulado para el próximo quedó en $120 millones.

Las facilidades para apostar contribuyen a la expansión del juego: El boleto puede ser adquirido en la plataforma digital www.baloto.com, en puntos de venta en grandes superficies, o en más de 43 mil establecimientos de Su Red y SuperGiros a lo largo del territorio nacional.

Esta multiplicidad de canales ha posicionado a MiLoto como una de las alternativas preferidas entre quienes buscan la experiencia del azar respaldada por la alta probabilidad de acierto.

La reciente caída del premio mayor, la proporción de premiados y el volumen de recursos transferidos al sistema de salud configuran el panorama que distingue actualmente a este sorteo dentro del sector de juegos de azar en Colombia.

El ganador de MiLoto en Colombia debe pagar retenciones e impuestos

Vista de cerca de una persona usando ambas manos para operar una calculadora en un escritorio. Hay documentos, un bolígrafo y una taza de café.
El ganador de un premio de la lotería en Colombia debe afrontar deducciones obligatorias por impuestos sobre el monto obtenido - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Quien resulte ganador de un premio de la lotería en Colombia deberá asumir un descuento automático sobre el monto obtenido.

Al reclamar el premio, se retiene un 20% por impuesto a las ganancias ocasionales y se aplica el gravamen del 4 x 1.000 sobre el valor neto recibido.

Por ejemplo, si el premio alcanzara los $400.000.000, la retención por ganancia ocasional sería de $80.000.000. Luego, sobre los $320.000.000 restantes tras ese primer descuento, se calcularía el impuesto financiero, resultando en un cobro adicional de $1.280.000.

La suma total de impuestos retenidos en esa operación ascendería a $81.280.000, por lo que el monto final a recibir por el ganador sería de $318.720.000 en su cuenta bancaria o de forma directa.

Además, es obligatorio reportar el valor total del premio, es decir, los $400.000.000, en la declaración de renta del año siguiente, aunque la retención previa se reconocería como pago anticipado de impuestos.

Para acceder a montos elevados, se debe gestionar el cobro presencialmente en una fiduciaria autorizada, con el fin de firmar los certificados tributarios correspondientes.

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