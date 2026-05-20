Esta es la millonada que movería el comercio en cada partido de la selección Colombia durante el Mundial: podría influir en el PIB

Cada partido de la selección colombiana podría generar hasta 60.000 millones de pesos adicionales en ventas de alimentos, tecnología y entretenimiento - crédito imagen ilustrativa Infobae

Quedan pocos días para que el país viva la fiebre mundialista con la presentación del seleccionado colombiano en el certamen de fútbol más importante en el planeta. Desde ahora, los comercios del país se alistan para recibir a miles de aficionados que esperan con ansias la presentación del equipo comandado por “Lucho” Diaz y James Rodríguez.

De hecho, el impacto económico de la participación de la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026 promete movilizar cifras inéditas en sectores clave. Según un análisis de Solunion Colombia, cada partido del equipo nacional podría generar hasta 60.000 millones de pesos adicionales en consumo de alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento, intensificando la actividad comercial en el país.

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Las jornadas en que Colombia dispute encuentros mundialistas suelen generar un aumento inmediato en las ventas, especialmente en los rubros de gastronomía y comercio. Las proyecciones indican que estos sectores podrían registrar incrementos de hasta el 60% en sus ventas durante esos días.

Esta tendencia no solo beneficia a grandes cadenas, sino que impulsa a aproximadamente 450.000 tiendas de barrio, que aprovechan la coyuntura para elevar su facturación cerca de un 30%.

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La participación de Colombia en el Mundial Fifa 2026 impulsa el consumo y la actividad comercial en todo el país - crédito Alcaldía de Bogotá

El efecto de la fiebre mundialista se extiende al empleo. Restaurantes, bares, comercios y operadores logísticos refuerzan sus equipos, contratando personal temporal para responder a la mayor afluencia de clientes.

De este modo, el torneo no solo dinamiza el consumo, sino que contribuye de manera directa a la generación de puestos de trabajo y la circulación de dinero en la economía local.

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Durante los Mundiales, la economía colombiana experimenta una aceleración del consumo que se refleja en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El informe de Solunion recuerda que en 2014, cuando la selección alcanzó su mejor desempeño histórico en Brasil, el PIB creció un 4,6% en un entorno caracterizado por el alto consumo y la confianza de los hogares.

El Mundial de 2026 y la proyección económica para Colombia

El reciente análisis de Solunion destaca que la llegada del torneo a Norteamérica podría reactivar el ciclo de crecimiento vinculado a la participación nacional. Para 2026, se estima un avance económico del 2,2%, aunque el país enfrentará una inflación proyectada entre 5% y 6,4%, por encima de los objetivos oficiales. A pesar de estas presiones, el consumo extraordinario durante la Copa del Mundo podría mitigar temporalmente las condiciones financieras restrictivas.

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Las ventas en gastronomía y comercio aumentan hasta 60% durante los días de partidos mundialistas de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En cada edición mundialista, la presencia de Colombia representa una oportunidad para dinamizar sectores que dependen del consumo masivo y la emoción colectiva. El efecto, aunque pasajero, se traduce en picos de actividad que reconfiguran el comportamiento del mercado local.

Sin embargo, el crecimiento acelerado que generan estos eventos implica desafíos adicionales para las empresas. El informe de Solunion advierte que el aumento de ventas suele ir acompañado de una expansión del crédito comercial, lo que incrementa la exposición financiera en periodos breves y puede derivar en tensiones de liquidez tras el evento.

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La experiencia de 2022, cuando Colombia no logró clasificar al Mundial, ilustra el costo de la ausencia: cerca de 3 billones de pesos dejaron de circular en la economía, impactando de forma directa a los sectores que habitualmente capitalizan el auge del consumo futbolístico.

“El aumento de ventas también eleva la exposición al crédito en poco tiempo, lo que exige una gestión más rigurosa para evitar tensiones posteriores en la cartera”, señaló Marco Restrepo, Analista de Información de Solunion Colombia.

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El torneo genera miles de empleos temporales en restaurantes, bares y operadores logísticos colombianos durante la Copa del Mundo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La clave, según el experto, reside en analizar los resultados durante el pico y anticipar señales de posibles desequilibrios, para ajustar las condiciones comerciales y proteger la liquidez empresarial.

En definitiva, la participación de la selección en el Mundial no solo motiva a los hinchas: también transforma el ritmo y las prioridades de la economía colombiana, generando beneficios inmediatos y desafíos que requieren una gestión estratégica al finalizar la competencia.

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