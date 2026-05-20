Colombia

Qué dijo Totó la Momposina en el acto de cierre de campaña presidencial de Gustavo Petro: “Tenemos que tener nuestra identidad”

En ese momento, el hoy presidente fracasó en su primer intento de llegar a la Casa de Nariño: en la segunda vuelta de 2018 perdió las elecciones frente a Iván Duque

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En la segunda vuelta presidencial Iván Duque logró 10'373.080 votos con 54,0%; mientras que Gustavo Petro obtuvo 8'034.189 con el 41,8% - crédito @isakordeon/IG

El fallecimiento de una de las máximas referentes del folclor colombiano, Totó la Momposina —cuyo nombre de pila era Sonia Bazanta Vides— sigue provocando que a través de las redes sociales se compartan algunos de los momentos más recordados a lo largo de la carrera musical de la cantautora, maestra y bailarina.

Uno de estos momentos fue en medio del acto de clausura de campaña presidencial de 2018 del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, y que en aquella ocasión, celebrada en la plaza de Bolívar (centro de Bogotá) la noche del jueves 17 de mayo de aquel año, y que contó entre las presentaciones de grupos musicales y cantantes con la oriunda de Talaigua Nuevo (Bolívar).

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Bazanta Vides falleció el domingo 17 de mayo de 2026 en Celaya (México), y el anuncio de su partida se hizo por parte de sus hijos a través de un mensajes en su cuenta de Instagram la mañana del martes 19 de mayo de 2026, a raíz de un infarto de miocardio que apagó para siempre la voz de Totó la Momposina a los 85 años.

No obstante, y a modo de homenaje, el músico Isaac Chavarro compartió en su perfil de la misma red social el fragmento de las palabras que ofreció en esa ocasión la artista, famosa por éxitos musicales como El pescador, La candela viva, Yo Me Llamo Cumbia, Prende la vela, Aguacero de mayo, Tamborero y Curura, entre otros.

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“Yo vine aquí porque el grupo de Totó la Momposina y sus tambores... Nosotros no trabajamos por el dinero sino por entregar la verdad de un pueblo que sus raíces son indígenas y después de eso vinieron todos, pero nosotros tenemos que tener nuestra identidad, porque si no la guardamos (...) muchachos”, dijo en medio de una pausa durante su presentación en una plaza que la ovacionaba por completo.

crédito @isakordeon/IG
crédito @isakordeon/IG

“Yo no sé de política, pero estoy entregando lo que mi corazón siente en este momento (...) Vamos a hacer tres números más y yo los voy a mandar a dormir. ¿Cuál vamos a hacer?", dijo Bazante Vides, para finalizar, antes de que su grupo de músicos siguiera con la interpretación de la siguiente canción: Margarita.

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