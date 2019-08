"Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no me verán llorar", se oye, en plena hora pico, mientras algunos pasajeros miran sorprendidos y otros registran la escena con sus celulares. Pocos en el vagón saben que ese chico que patina y baila al ritmo de distintas canciones de Disney en la línea B del subte es campeón de patinaje artístico, que se llama Lucas y es un soñador. Un chico –un hombre de 29 años– que supo reescribir su propia historia. Una historia de superación constante. Tanto, que él siempre va por más: "Yo siento que no tengo límites, he logrado todo lo que me propuse", desafía.