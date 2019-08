"Yo me crié en esa panadería, entré de pibe y fui aprendiendo todo. Fui mozo, repartidor, estuve al frente del servicio y llegué a estar a cargo de todo el boliche. Me habré ido tres o cuatro años antes de la Libertadora", le cuenta Tomás Matamalas a Infobae que apenas rompe el silencio pero jura que quiere guardarse los detalles íntimos de su historia con el líder justicialista: "Nunca quise lucrar con eso: muchos me decían que le pidiera algo pero yo no soy así y nunca lo hice…".