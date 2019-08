Posters gigantes de su cara en el living, cinturones de campeón, Olimpias de Oro, tapas de revistas, afiches de películas. La relación entre ellos luego de la separación fue más pacífica que durante la convivencia. Ya no hubo golpes. Pelusa lo acompañó en los malos momentos, Monzón se hacía cargo de las necesidades económicas de ella y de los hijos. Habían salido del mismo lugar y ese origen común seguía pesando. Monzón no se privaba de espantar a posibles candidatos de su ex esposa o de intimarla a adelgazar si la veía excedida de peso.