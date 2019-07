Según Moreschi la fantasía es: cuanto más perfecto soy, más amigos tengo. Pero en realidad no es así. "El amigo o el afecto, aparecen a través de las heridas. Se comunica con el otro desde la falta. Al que admiramos lo aplaudimos, pero no nos acercamos. Esta falsa percepción deja absolutamente más solo al adolescente porque estimula una competencia. En realidad tu amigo es aquel al que le decis 'fulanito no me da bola y el otro te consulta y te aconseja'. Y no al que le decis: 'Todos quieren estar conmigo'. Esto no estimula el vínculo más cercano. A la gente uno la quiere a través de la falta, no a través de los brillos. El brillo es para competir", concluyó.