En algunos casos son imágenes que, a pesar de su concepto artístico o de su belleza hecha a fuerza de magia y filtros no resultaron populares. En otros casos se trata de fotos que estéticamente no son bellas pero campturan un momento único. O no. Como sea, no recibieron likes. Ése es el hilo conector de las fotos que se verán en la exhibición.