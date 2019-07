Aqeel nació en Dabiq, un pequeño poblado que pertenece a Alepo y hasta 2004 contaba tres mil habitantes. En esa zona de Siria estudió y tuvo una vida tranquila junto a sus padres y sus ocho hermanos. Eso, hasta que llegó la guerra. "Empezaron los bombardeos contra la población civil, la gente comenzó a verse pálida y triste. No hubo una sola familia que no fuera afectada por las bombas. Las que no fueron asesinadas fueron desplazadas…", describe Aqeel.